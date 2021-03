Lamar Odom manda recado para Khloé Kardashian ao reassistir Khloé & Lamar

Lamar Odom ficou "emocionado" ao reassistir o reality show dele com Khloé Kardashian no E!, Khloé & Lamar.

O E! exibiu uma maratona de todos os episódios de Keeping Up With the Kardashians e seus spin-offs, e o jogador de basquete estava assistindo. Como é possível ver no vídeo que ele postou, alguns trechos deixaram ele bem nostálgico.

"É louco como o tempo voa", disse ele no Instagram nessa quarta-feira, 3 de março. "Essa é a maratona de Lamar Odom e Khloé, então só queria agradecer ao E! por ter me dado a oportunidade. Agradeço também minha ex-esposa, Kris Jenner e Kim Kardashian por ter me dado essa oportunidade de mostrar mais de mim. Eu nunca vou esquecer o dia que me casei na TV. Eu fico um pouco emocionado assistindo".

Lamar continou a elogiar a sua ex e a família dela na legenda do post.