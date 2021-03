Meghan Markle diz que é "libertador" desabafar após saída da família real

A entrevista veio semanas após ser confirmado que Harry e Meghan, que estão esperando um segundo filho, não vão retornar como membros trabalhadores da família real. Há alguns dias também foi revelado pelo The Times que Jason Knauf, que foi o secretário de comunicações do casal, preencheu uma reclamação contra Meghan em outubro de 2018 que foi mandada para a chefe do RH. De acordo com jornal, o email, que o E! News não teve como verificar, disse que a "Duquesa fez com que dois funcionários se demitissem no ano passado".

Um representante dos Sussexes negou as alegações, dizendo que elas são uma tentativa calculada de desviar a atenção da entrevista com Oprah. Enquanto isso, o Palácio de Buckingham começou uma investigação em cima das acusações, notando que eles estão "bem preocupados com elas".