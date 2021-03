Atriz de Ginny & Georgia fala sobre críticas de Taylor Swift

E apesar de Gentry ter afirmado que Ginny é uma personagem de ficção, ela também falou sobre como ela "reflete as contradições e imperfeições da vida".

"Eu me apaixonei por Ginny Miller porque ela é uma personagem que ousa ser imperfeita, uma personagem que tenta constantemente entender o mundo, mas não consegue", afirmou ela. "Ela é um personagem entre os vários da série que reflete em nós todos. Ela mostra as nossas controvérsias, nossos preconceitos e injustiças. Ela ama, ela mente e ela defende o que ela acredita - mesmo que ela não tenha tudo esclarecido. Ela comete erros - moralmente, mentalmente, fisicamente, emocionalmente - e não só consigo mesma, mas também com o mundo em que ela vive".

No fim do post, Gentry elogiou a equipe da série e mandou amor para os fãs. "Eu estou muito animada de trabalhar com mulheres talentosas e honestas que não têm medo de tirar a cortina e mostrar as imperfeições da vida - o bom e o ruim", escreveu ela. "Para todas as pessoas que mandaram milhares de mensagens sobre terem assistido a série pela primeira vez, obrigado por sua voz e sua inspiração. Com muito amor, Toni".