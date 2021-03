Amizade entre Angelina Jolie e Ellen Pompeo surpreende fãs

Na vida profissional, as duas celebridades estão bem ocupadas. Enquanto Pompeo é a estrela e produtora de Grey's Anatomy, Jolie produziu e estrelou no ano passado a produção The One And Only Ivan, da Disney+, que conta a história de um gorila que vive em uma jaula no shopping.

A atriz também vai aparecer no filme Those Who Wish Me Dead, baseado no livro homônimo de Michael Koryta, que deve ser lançado nos cinemas e na HBO Max em maio.

Além disso, a vencedora do Oscar também será Thena no filme da Marvel Cinematic Universe, The Eternals.