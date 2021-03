Grammy Awards 2021: qual seu favorito na categoria Álbum do Ano?

ABC/Getty Images for dcp - Dia Dipasupil/Getty Images for ABA - Matt Baron/Shutterstock

No dia 14 de março vai rolar o Grammy Awards 2021, o Oscar do mundo da música, que contempla os maiores nomes musicais do mundo! E enquanto o grande dia não chega, a gente quer saber qual o seu favorito na categoria Álbum do Ano!

Entre os concorrentes, separamos aqui os artistas mais queridinhos da nossa audiência: Dua Lipa, Post Malone e Taylor Swift.