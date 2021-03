BBB21: Sarah diz que gosta de Bolsonaro e internautas pedem sua saída

Sarah Andrade, que tem ligação com Pocah fora do BBB21, se tornou um dos assuntos mais comentados desta sexta-feira, 5. Após dizer que "gosta" de Jair Bolsonaro, muitos internautas se revoltaram e pediram a saída de Sarah do reality.

Durante conversa no quarto, com outros brothers, eles cogitam o que pode ter acontecido fora da casa. "Será que alguém morreu?", diz João.

"Impeachment, impeachment do presidente de algum país. Não do nosso, eu gosto dele", revela Sarah.

Esquecendo que é filmada 24 horas, a sister diz: "Eu não vou falar isso em rede nacional, porque eu vou ganhar votos e podem me tirar da casa".

Após a repercussão da cena, #ForaSarah e "Tchau Sarah" e "Deus Sarah" ocuparam os primeiros lugares dos assuntos mais falados no Twitter.