Marca lança moletons da série Bridgerton

Se você ama a série Bridgerton, que foi renovada para a 2ª temporada, então vai adorar essa novidade. A Phenomenal em parceria com a Netflix criou os moletons personalizados da série!

As peças em cores pastel vêm com e sem capuz e trazem frases icônicas que você escuta na produção, como "If there's a scandal, I shall uncover it" (Se existe um escândalo, eu devo revelá-lo) e "I burn for you" (Eu queimo por você).

Para quem não sabe, a Phenomenal é comandada por Meena Harris, e usa a moda para apoiar instituições de caridade.