Por que você deve assistir Nomadland, filme premiado no Globo de Ouro 2021

Nomadland entrou para a lista de filmes essenciais de seu 2021. Como os fãs de Cinema apreciaram no último domingo, 28, Nomadland faturou o prêmio de Melhor Filme Dramático no Globo de Ouro deste ano.

Indicado a quatro categorias, o longa também venceu em Melhor Diretor, com o trabalho ilustre de Chloé Zhao. Ele ainda foi indicado a Melhor Roteiro de Cinema e Melhor Atriz em Filme Dramático.

Estrelado por Frances McDormand, o filme narra a jornada de Fern, que parte com sua van em busca de uma vida nômade após uma crise que afetou milhares de famílias nos Estados Unidos.

Nomadland tem como base o livro Nomadland: Surviving America in the 21st Century, lançado em 2017 por Jessica Bruder; que conta histórias de pessoas, mais precisamente uma tribo itinerante afetada pela crise que escangalhou o sistema financeiro do país norte-americano em 2008.