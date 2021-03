Recomendado para você : Namorado de Viih Tube faz desabafo: "Lidando com ofensas e ameaças"

Viih Tube, que fica 3 dias sem tomar banho no BBB21, segundo brothers, tem um namorado fora da casa, o influencer Bruno Magri. E nesta quarta-feira, 4, Bruno desabafou sobre os ataques que tem sofrido nas redes sociais devido à participação de Viih no reality.

"Vou aproveitar que eu já falei aqui que estava meio mal para já contar para vocês que eu nunca falei aqui antes e nem ia falar, mas estou sufocado, estou precisando desabafar. Não é fácil ser a pessoa que fica aqui fora, a Viih está dentro da casa e não vê nada do que falam aqui, ela não lê nada", iniciou ele.

"Diariamente eu tenho que lidar com críticas, com cobranças de posicionamento de coisas que a Viih disse, sendo que a Viih é a Viih e eu sou eu. Diariamente lidando com ofensas, com ameaças e ainda fake news porque óbvio que iam do nosso relacionamento para ganhar visibilidade e falar: 'Ai, o namorado dela vai trair ela'".