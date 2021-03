Recomendado para você : Jason Sudeikis sutilmente confirma romance com Keeley Hazell

Jason Sudeikis parece ter confirmado romance com Keeley Hazell, após separação de Olivia Wilde. Além de levar prêmio no Globo de Ouro 2021, Jason também parece ter sutilmente confirmado o envolvimento com Keeley durante a premiação.

No domingo, 28, o ator apareceu virtualmente na cerimônia de uma sala de estar com lareira branca. Os fãs logo notaram que a mesma lareira serviu de fundo em uma foto que Keeley postou no Stories do Instagram.

Além da dupla ser colega de elenco, em Ted Lasso, eles também trabalharam juntos em Quero Matar Meu Chefe 2.

Em novembro, Jason se separou de Olivia, após 10 anos juntos. O casal é pai de Otis, de 6 anos, e Daisy, de 4 anos.

Olivia está namorando Harry Styles, que é dirigido por ela no longa Don't Worry Darling, também estrelado por Florence Pugh e Chris Pine.