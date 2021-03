Escritor de Suits defende Meghan Markle em meio a acusações de assédio moral

Chris Jackson/Getty Images

As acusações vêm semanas após a confirmação de que Harry e Meghan não voltarão como membros trabalhadores da Família Real. Os dois recuaram como membros seniores no ano passado. As alegações também chegam antes de uma entrevista do casal para Oprah Winfrey, programada para 7 de março.

Enquanto os advogados do Duque e da Duquesa disseram ao The Times que o jornal está "sendo usado pelo Palácio de Buckingham para espalhar uma narrativa totalmente falsa" antes da entrevista, a publicação escreveu que "entende que o estabelecimento do Palácio está altamente preocupado com o surgimento das alegações".