Dani Calabresa fala sobre assédio pela 1ª vez na TV: "O trabalho me salvou"

Dani Calabresa se abriu sobre as denúncias de assédio sexual contra Marcius Melhem. Dani participou do Saia Justa, do GNT, na quarta-feira, 3, e falou pela primeira vez sobre a polêmica na TV.

O ex-diretor de entretenimento já havia sido afastado da Globo e teve diversos relatos de assédio publicados pela revista Piauí, em dezembro.

"Eu acho que tive que colar os caquinhos nos dois momentos mais difíceis da minha vida: depois do divórcio e nesse episódio horrível de assédio. O que me ajudou a colar os pedaços foi o trabalho, o trabalho me salvou", disse ela.

"Eu tenho que lembrar quem sou. Os amigos, família, terapia, também. Mas o trabalho foi o que mais me salvou".