Príncipe Philip passa por cirurgia cardíaca "bem-sucedida"

O Duque de Edimburgo foi internado no dia 16 de fevereiro após "não se sentir bem". No entanto, o Palácio observou que a admissão de Philip foi uma medida de precaução, a conselho de seu médico e que ele deveria permanecer no hospital "por alguns dias de observação e descanso".

Pouco depois da notícia ser divulgada, Camilla Tominey, da NBC News Royal, tuitou que a condição de Philip "não tem ligação com a Covid-19. Ele entrou sem ajuda. A rainha permanece no Castelo de Windsor".