Mãe de Kate Middleton confirma segunda gravidez de Pippa

Apesar de ser privada quanto à vida pessoal, Pippa se abriu sobre maternidade em sua coluna fitness na Waitrose Weekend, lançada em setembro de 2019.

"Agora que Arthur está com 11 meses e mais móvel, eu tenho tentado fazer atividades diferentes com ele. Eu precisava encontrar algo além de andar com o carrinho no parque. Nossa academia local para bebês tem sido uma salvação. É um grande espaço cheio de diversão, objetos macios, escadas, bolas, balanços, mini trampolins e mais itens para estimular e engajar fisicamente bebês e crianças", revelou.