Meghan Markle "sabia que situação ficaria feia" antes da entrevista à Oprah

Em novembro de 2020, os advogados de Meghan admitiram que ela indiretamente compartilhou informações com Omid para seu livro bombástico, lançado em agosto. O E! News obteve documentos do tribunal do dia 18 de novembro nos quais seus advogados afirmaram que nem Meghan nem Harry falaram com Omid ou com a co-autora Carolyn Durand. No entanto, seus advogados disseram que a Duquesa teve contato com uma amiga que ela sabia que estava conversando com os autores para garantir que não houvesse "deturpação" de seu relacionamento com seu pai, Thomas Markle.

