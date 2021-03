Meghan Markle diz que família real "perpetua mentiras" sobre ela e Harry

Dominic Lipinski/PA Wire

"Ela está determinada a continuar seu trabalho construindo compaixão ao redor do mundo e vai continuar lutando para ser um exemplo por fazer o que é certo e fazer o que é bom".

Além disso, os advogados de Meghan e Harry disseram que o The Times "foi usado pelo Palácio para divulgar uma narrativa totalmente falsa".

Desde então, o Palácio de Buckingham anunciou que irá iniciar uma investigação.

"Nós estamos claramente muito preocupados sobre as acusações no The Times, após reclamações feitas por ex-funcionários do Duque e da Duquesa de Sussex", disse o Palácio em comunicado nessa quarta-feira, 3. "Conseqüentemente, nossa equipe de RH analisará as circunstâncias descritas na matéria. Membros da equipe envolvidos na época, incluindo aqueles que deixaram a empresa, serão convidados a participar para ver se as lições podem ser aprendidas.

"A Royal Household tem uma política de Dignidade no Trabalho em vigor há vários anos e não tolera e não tolerará intimidação ou assédio no local de trabalho", finalizou.