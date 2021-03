Olivia Rodrigo revela presente significativo que ganhou de Taylor Swift

Taylor já elogiou Olivia publicamente pelo single Drivers License.

Em janeiro, a estrela de High School Musical: The Musical: The Series acessou seu Instagram para compartilhar as três músicas mais tocadas do iTunes nos Estados Unidos, que incluía seu single It's Time To Go e Right Where You Left Me, de Tay, do lançamento de luxo de seu álbum, Evermore.

"Ao lado de Taylor no gráfico do iTunes dos Estados Unidos. Estou em uma poça de lágrimas", legendou a atriz, que recebeu como resposta de Taylor: "Eu digo que essa é a minha bebê e estou muito orgulhosa".