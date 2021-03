Beleza GG: Especialistas da Ford Models contam como arrasar no casting

As dicas de moda continuam bombando no Beleza GG! E no vídeo de hoje, os experts da Ford Models vão dar dicas de como arrasar no casting.

"Não sei se tem uma fórmula de como se comportar num casting. É importante mostrar nossa personalidade, ser autêntica, se for um teste comercial, ser simpática, sorrir. Geralmente os clientes gostam de leveza no comercial. E no desfile tem que ter andar forte com personalidade e determinação, e ir arrasando como se a passarela fosse nossa", disse a modelo Samira Carvalho.