Palácio de Buckingham investiga acusações de funcionários contra Meghan

O Palácio de Buckingham iniciou uma investigação sobre suposto assédio moral que Meghan Markle teria cometido contra seus ex-funcionários na realeza. Em comunicado, a equipe do Palácio revelou que está preocupada com as alegações sobre Meghan.

Nessa terça-feira, 2, o jornal The Times revelou que os ex-principais assessores do casal em 2018 fizeram uma reclamação sobre assédio moral cometido por Meghan, alegando que ela supostamente expulsou dois assistentes pessoais e destruiu a confiança de um funcionário. Os episódios teriam acontecido anos antes do casal anunciar sua decisão de se afastar de seus deveres reais.

"Nós estamos claramente muito preocupados sobre as acusações no The Times, após reclamações feitas por ex-funcionários do Duque e da Duquesa de Sussex", disse o Palácio em comunicado nesta quarta-feira, 3. "Conseqüentemente, nossa equipe de RH analisará as circunstâncias descritas na matéria. Membros da equipe envolvidos na época, incluindo aqueles que deixaram a empresa, serão convidados a participar para ver se as lições podem ser aprendidas. A Royal Household tem uma política de Dignidade no Trabalho em vigor há vários anos e não tolera e não tolerará intimidação ou assédio no local de trabalho".