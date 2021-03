Kylie Jenner dá notas para itens do McDonald's

Kylie Jenner matou seu desejo de fast food nessa terça-feira, 2. Através do Instagram, Kylie mostrou sua visita ao drive-thru do McDonald's.

Mais cedo, a gata convidou sua irmã Kendall Jenner para a gravação do "Se arrume bêbada comigo", uma série de seu canal de YouTube. E para o desafio, as musas escolheram à nova linha de tequila añejo, da 818, o primeiro empreendimento solo da modelo fora da moda.

E após bons drinks, Kylie decidiu terminar a noite com batatas fritas ao lado de sua BFF Stassie Karanikolaou. "De verdade, pessoal, eu não como McDonald's há muito tempo. A última vez que eu fui em um McDonald's foi tipo duas semanas antes de ter minha filha, então isso é muito importante pra mim, porque eu amo", explicou Kylie.

Após perguntarem as "recomendações" do atendente do drive-thru, elas acabaram pedindo nuggets apimentados, enroladinhos de canela, batatas fritas e hambúrguer de peixe.

Na hora de fazer a degustação dos itens, a mãe de Stormi deu nota 10 para as fritas, no entanto, os rolinhos de canela ficaram com 9.