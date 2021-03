Beth Szafir é vacinada contra Covid-19

Beth Szafir, estrela do reality Os Szafirs foi vacinada contra Covid-19 nesta quarta-feira, 3! Beth recebeu a vacina na Vila Nova Conceição, bairro na zona sul de São Paulo.

"Foi maravilhoso, o Beto nosso produtor me levou, foi comigo para poder gravar também", disse ela sobre as filmagens do reality. "Não esperamos quase nada, foi incrível. Claro que estou bem aliviada, mas como sou cuidadosa, vou continuar em casa até a segunda dose, no dia 31 de março".

"Estou com muito medo dessa segunda, terceira onda e não quero pegar essa doença. Então, estou bem em casa, muito feliz que chegou a hora de eu tomar a vacina e que toda a população se vacine também".

"A gente não pode pensar só em nós, mas sim na humanidade toda. Todo mundo deveria se vacinar para acabar com isso, para esse vírus não encontrar local para ficar dentro da gente, para ele ir embora de uma vez. Para todo sempre. Já não basta o número de pessoas que perderam a vida. Isso não é brincadeira", alertou a estrela.