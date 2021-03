Recomendado para você : Bil é orientado a não falar sobre Karol Conká e Anitta, diz jornal

Arcrebiano, segundo eliminado do BBB21, está evitando citar alguns nomes fora da casa. Segundo o jornal Extra, Bil está sendo orientado a não falar sobre Karol Conká e Anitta.

A equipe do ex-brother o aconselhou a não responder questões sobre a rapper, com quem ele se envolveu no reality, com direito a noite debaixo do edredom.

O objetivo seria evitar polêmicas sobre o assunto e focar somente em sua carreira de modelo.