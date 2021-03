Recomendado para você : Tom Felton conta segredos dos bastidores ao ver Harry Potter pela primeira vez

Os fãs não vão acreditar nesta revelação: Tom Felton nunca havia visto o primeiro filme de Harry Potter! Tom assistiu Harry Potter e a Pedra Filosofal pela primeira vez na terça-feira, 2, durante uma transmissão ao vivo.

A live foi feita pela conta do Peacock no TikTok e mostrou reações diversas do ator de 33 anos, com ele revelando segredos dos bastidores.

O intérprete de Draco Malfoy começou a transmissão animado e explicando que gostaria de se reunir com seus colegas de elenco com mais frequência. Felton se descreveu como o "intermediário" do grupo, ressaltando que todos esperam se reunir para comemorar o aniversário de 20 anos do filme.

"Parte da razão pela qual quero fazer isso é porque sinto falta de todos eles", disse Tom, acrescentando que tem boas lembranças de Draco, chamando-o de "um personagem muito divertido de interpretar".

Ele compartilhou muitos segredos dos bastidores, incluindo o fato de ter feito o teste para o papel principal. Obviamente, o papel foi para Daniel Radcliffe, mas Tom disse que estava animado em retratar Draco.