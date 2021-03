Recomendado para você : Tom Brady diz que filha não aprovou seu momento viral após Super Bowl

Tom Brady, que celebrou 12 anos de casado com Gisele Bündchen, falou sobre momento viral que protagonizou após vitória no Super Bowl 2021. Em entrevista a James Corden, Tom revelou que a filha Vivian não aprovou o episódio.

Enquanto o jogador celebrava ao lado de seus companheiros do Tampa Buccaneers, as câmeras flagraram Tom arremessando o cobiçado troféu Vince Lombardi de um barco para outro, situação que poderia ter terminado com o troféu no fundo do mar.

"Eu não me lembro disso muito bem", disse o atleta sobre sua falta de sobriedade na hora. "Em primeiro lugar, eu não estava pensando naquele momento. Não foi um pensamento, foi, 'Isso parece ser uma coisa divertida de se fazer'".