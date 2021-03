Gabriela Pugliesi diz que perdoou Erasmo: "Só não volto"

Após anúncio do casamento, alguns internautas chegaram a cogitar que o "erro" de Erasmo teria sido uma traição. No entanto, ele negou a afirmação.

A conta no Instagram Gossip do Dia fez post no qual Erasmo responde um seguidor, garantindo que não traiu Gabriela. No entanto, a influencer parece não ter gostado do comentário do ex e escreveu: "Vou manter minha maturidade que é melhor, viu", disse ela, que também usou um emoji de "olhos revirados".

Em seguida, o influencer Igor Saringer respondeu o comentário de Pugli: "Não deixa te fazerem de maluca, não. Expõe macho escroto mesmo!"