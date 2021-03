Equipe de Meghan Markle chama acusação de bullying real de "ataque a seu caráter"

Recomendado para você : Equipe de Meghan Markle chama acusação de bullying real de "ataque a sua personagem"

Meghan Markle está negando as últimas alegações sobre sua imagem. Na terça-feira, 2, o The Sunday Times publicou duas matérias citando fontes que alegam que Meghan intimidava pessoas que trabalhavam para a Família Real.

O jornal informa que alguns funcionários foram humilhados ou choraram por causa da esposa de Príncipe Harry. Os informantes afirmam que dois assistentes deixaram o Palácio como resultado desse suposto tratamento.

"A Duquesa está entristecida por este último ataque a seu caráter, particularmente como alguém que foi alvo de bullying e está profundamente comprometida em apoiar aqueles que tem experimentado dor e trauma", disse o porta-voz do Duque e da Duquesa de Sussex ao E! News.

"Ela está determinada a continuar seu trabalho construindo compaixão em todo o mundo e continuará se esforçando para dar o exemplo de fazer o que é certo e fazer o que é bom".

Os advogados de Meghan disseram ao The Sunday Times que ela achava que sua equipe estava feliz e negaram que ela e o Príncipe Harry tenham intimidado sua secretária particular, Samantha Cohen. Quando uma fonte afirmou que Meghan "queria ser rejeitada" pela Família Real e voltar para a América do Norte, os advogados do casal negaram e disseram que ela queria se encaixar e ser aceita.