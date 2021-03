Lumena admite más escolhas no BBB21: "Fiz alianças que me desorganizaram"

Lumena Aleluia lamentou sua participação no BBB21 na manhã desta quarta-feira, 3, no Mais Você, da Globo. Em entrevista à Ana Maria Braga, Lumena revelou que sua intenção não era causar brigas dentro do reality.

"Estou processando as informações, voltando para o eixo. Eu me perdi no meu propósito por conta de escolhas. Fiz alianças que me organizaram e em outros momentos me desorganizaram", explicou a psicóloga.

Como os espectadores sabem, ela foi eliminada com 61,31% dos votos em um paredão triplo com Arthur e Projota.

"A minha real estratégia de jogo acabou ficando em segundo plano. Priorizei outra coisa e me perdi no meu 'corre'".