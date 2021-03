Dulce Maria revela que membros do RBD deixaram de falar com ela

A ausência de Dulce Maria no encontro musical Ser o Parecer deixou sequelas no RBD. Em entrevista ao programa mexicano De Primera Mano, Dulce revelou que os cantores do RBD deixaram de falar com ela.

O esperado show virtual do lendário grupo, em dezembro do ano passado, não contou com a presença da estrela, por conta de sua gravidez, e Poncho Herrera, que disse não se interessar por música e estar focado em atuação.

Enquanto falava de sua nova música, Nunca, a mamãe de primeira viagem citou a volta do RBD e revelou detalhes do relacionamento com os ex-colegas.

"O fato de terem cantado todas as canções, todo o catálogo, é incrível porque, na verdade, é algo para todos os fãs e para todas as pessoas que foram da geração Rebelde. É ótimo que as músicas estejam lá, mas realmente isso não nos deixa muito emocionados, porque os donos [das músicas] são outras pessoas, nós não temos muito lucro com isso", revelou a mexicana.