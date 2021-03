Pai de Britney Spears diz que "adoraria ver filha não precisar de uma tutela"

Britney Spears se tornou um dos assuntos mais comentados do mundo pop após sua briga com o pai Jamie Spears na Justiça. Jamie, que atualmente é o co-tutor de Britney, disse o que espera do futuro da filha.

Em entrevista à CNN, a advogada do pai da cantora revelou: "Jamie adoraria ver Britney não precisar de uma tutela", disse Vivian Lee Thoreen. "Se haverá ou não um fim para a tutela realmente depende de Britney. Se ela quiser acabar com sua tutela, ela pode entrar com uma petição para isso".

Nas últimas semanas, Jamie foi criticado pelos fãs e pelo namorado de Britney, Sam Asghari. O personal trainer disse que tem "zero respeito por alguém tentando controlar nossa relação e constantemente colocando obstáculos em nosso caminho".