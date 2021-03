Recomendado para você : Após prisão, Belo fará show para 1.500 pessoas

Belo, que chorou em vídeo após deixar cadeia, fará show para 1.520 pessoas em São Paulo, no dia 20 de março. No mês passado, Belo preso após realizar show em plena pandemia do coronavírus, em escola no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

O cantor vai se apresentar no Espaço das Américas, que assegura que o local seguirá "todas as normas de saúde indicadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pelo governo do estado, respeitando todos os protocolos necessários para a segurança do público, artista e funcionários do local".

"Subir no palco, cantar e levar amor e alegria ao meu público é o que eu sei e amo fazer. Estou ansioso para retornar ao Espaço das Américas e poder levar um pouco de esperança à tantas famílias que de alguma forma foram prejudicadas pela pandemia", disse o cantor no comunicado oficial.