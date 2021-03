Recomendado para você : BBB21: Mãe de Viih Tube rebate Ana Maria e diz que filha não briga por homem

Ana Maria Braga deu uma alfinetada em Viih Tube na manhã de segunda-feira, 1º, durante o Mais Você, da Globo. Agora, a mãe de Viih Tube decidiu fazer um pronunciamento sobre as falas de Ana Maria.

Acontece que no mesmo dia em que citou o inexistente "racismo reverso" no programa, a apresentadora deu a entender que a youtuber pudesse estar com inveja de Carla Diaz por se relacionar com Arthur no BBB21.

Como os espectadores sabem, a confinada não gostou muito de ver a atriz se aproximando do modelo e deixando as amigas de lado. Viih Tube, por sua vez, chegou a chamar a amiga de "sonsa" no reality show.

Foi então que Ana Maria soltou a alfinetada ao vivo!