Recomendado para você : Kourtney Kardashian está "muito feliz" namorando Travis Barker

O relacionamento amoroso de Kourtney Kardashian e Travis Barker vai muito bem, obrigado! E segundo fontes do E! News, Travis tem provado ser um cara atencioso com Kourtney a cada dia. Amamos!

Um informante próximo à estrela de Keeping Up With the Kardashians revelou que o baterista do Blink-182 faz pequenas coisas que a agradam.

"Ele sempre quis namorar com ela, mas ela ignorava isso, e eles continuaram a ter apenas uma amizade. O relacionamento deles está ficando forte e Travis a trata como uma rainha. Ele quer fazer tudo com ela e está muito animado com o relacionamento. Está indo muito bem e os filhos de Travis amam Kourtney".

"Ela está muito feliz e está se divertindo muito. Eles estão planejando mais algumas viagens juntos nos próximos meses. Kourt também está ajudando Travis em sua linha de bem-estar e ele adora ouvir suas opiniões sobre o projeto", acrescentou o informante exclusivamente ao E! News.