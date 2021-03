Karol Conká sobre BBB: "Não é justo me resumirem a 30 dias de pura pressão"

Em entrevista ao Faustão no último domingo, 28, Karol alegou que os seus comportamentos foram causados por crises de ansiedade.

"Estou me perguntando até agora o que eu fiz da minha vida. Tive uma crise de ansiedade e um distúrbio, dá para perceber pelo meu semblante. As pessoas que me conhecem aqui fora não me reconheciam (dentro da casa)", disse a cantora, que foi eliminada com 99,17% dos votos.

Ela explicou que sentia "muito remorso", mas que não chegou ao ponto de chorar no reality show para não "aparecer para o público definhando".