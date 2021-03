Recomendado para você : Grávida, Halsey rebate especulações sobre sua "fertilidade e concepção"

Halsey é aberta e honesta sobre grande parte de sua vida, mas isso não significa que ela queira que as pessoas façam especulações. Grávida do primeiro filho com Alev Aydin, Halsey rebateu críticas sobre sua gestação.

Na segunda-feira, 1º, a cantora foi ao Instagram para pedir que as pessoas parem de teorizar sobre seu processo de gravidez e jornada materna.

"Por que é normal especular e julgar sobre fertilidade e concepção?", escreveu a estrela nos Stories. "Minha gravidez foi 100% planejada e me esforcei muito para conseguir esse bebê. Mas ficaria tão feliz quanto se fosse de outra maneira".

A dona do hit Without Me anunciou que estava grávida em 27 de janeiro, fruto do relacionamento com o roteirista, Alev Aydin. "Supresa!", escreveu ela, com várias fotos exibindo a barriga de gravidez.