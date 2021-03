Recomendado para você : Paris Hilton acusa Letterman de humilhá-la "propositalmente" em "cruel" entrevista

Paris Hilton, que mandou mensagem para Rafa Kalimann, relembrou entrevista com David Letterman na qual o apresentador falou sobre sua passagem pela prisão, em 2007. Em conversa com Hunter March, do E! News, em seu podcast This is Paris, a socialite disse que se sentiu humilhada por Letterman.

Ela revela que a equipe do programa já estava a convidando há meses, mas ela se recusou air porque "não queria falar" sobre sua passagem na cadeia. No entanto, após começar a promover seu novo perfume, ela concordou em falar com Letterman na condição de que sua prisão não seria citada.

"Isso estava fora dos limites e ele não iria discutir o assunto e nós apenas estaríamos lá para promover o perfume e meus outros empreendimentos comerciais", disse ela. "Eu senti que era um lugar seguro porque eu estive no Letterman há tantos anos".