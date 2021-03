Ana Maria Braga se desculpa e assume erro ao falar sobre "preconceito reverso"

"Temos visto no BBB uma dificuldade na conversa e alguns conflitos estabelecidos em torno do tema, mas isso também é reflexo da dificuldade que a sociedade ainda tem em lidar com essas questões", apontou.

"Vamos debatendo, vamos aprendendo e chamando mais gente para essa conversa. Então, não faz sentido usar essa expressão. Eu peço desculpas e aproveito o que aconteceu como oportunidade para mais informação", finalizou a apresentadora.