Jennette McCurdy confirma que parou de atuar e diz que se envergonha de seus papéis

"Eu escrevi esse show solo e eu o apresentei, e eu realmente não queria por causa do nervosismo. Por causa do sentimento de, 'Eu não quero mais atuar porr*, já chega'. Então eu retornei apenas para esse show, mas acho que essa apresentação solo seria o máximo que eu faria".

Em seguida, Jennette disse que sente envergonhada por conta de seus trabalho passados. A atriz interpretou Sam Puckett por 6 temporadas em iCarly, da Nickelodeon, e em seguida ela reprisou a personagem em Sam & Cat ao lado de Ariana Grande.

"Minha experiência com atuação é, me sinto tão envergonhada pelos papéis que fiz no passado. Eu resinto minha carreira em muitas maneiras. Eu me sinto tão insatisfeita com os papéis que interpretei e senti que foram os mais cafonas e constrangedores. Eu fiz séries nos quais ficaram no ar dos meus 13 aos 21 anos, e aos 15 eu já estava envergonhada. Meus amigos aos 15 anos diziam, 'Ah, legal, você está nessa série da Nicklodeon'. Era constrangedor. E eu imagino que há uma experiência muito diferente com atuação se você tem orgulho de seus papéos e se você se sente realizado com eles", desabafou.