Segurança impede homem de entrar na casa de Kim Kardashian após invadir vizinhança

Kim Kardashian, que curtiu noitada com as amigas, passou por um susto. O segurança de Kim teve que impedir um homem de entrar na casa da estrela após invasão.

De acordo com fontes do TMZ, um homem de 24 anos atravessou o portão da vizinhança de Kim em Hidden Hills, Califórnia, na noite dessa quarta-feira, 24. Segundo o veículo, o homem "disse à polícia que iria ver Kim e, a certa altura, chegou a alegar que ela era sua esposa".

No entanto, uma fonte próxima à situação disse ao E! News que o segurança da estrela foi capaz de parar o homem, citando que "ele foi preso e está em espera psicológica de 72 horas". Um oficial do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles confirmou ao Daily News que o homem foi preso.

A mãe de quatro filhos, que atualmente está se divorciando de Kanye West, não falou publicamente sobre o incidente e pareceu manter o pensamento positivo em seu Instagram no dia seguinte. Junto com uma foto na praia, a empresária da SKIMS escreveu para seus 207 milhões de seguidores: "Bom dia".