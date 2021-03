Jason Kennedy anuncia saída do E! News

Jason Kennedy está seguindo em frente para uma próxima aventura.

O apresentador de longa data do E! News e correspondente do tapete vermelho está dizendo adeus à emissora E!, como anunciado nesta segunda-feira, 1º.

"Eu tive os melhores momentos da minha vida no E!", disse Kennedy em um comunicado hoje. "Mais recentemente, eu amei ser o apresentador do In The Room, mas a Covid tornou impossível capturar entrevistas com celebrdades em um ambiente mais pessoal, então eu decidi buscar novas oportunidades. Estou saindo com o coração agradecido e cheio pensando sobre minha minha experiência, e as amizades de uma vida que eu fiz ao longo do caminho no E!. Tenho uma lista de projetos empolgantes nos quais estou trabalhando e mal posso esperar para compartilhar com vocês em breve".

Além de co-apresentar o E! News há anos e trabalhar no In the Room, Kennedy já apresentou incontáveis programas Live From the Red Carpet em cerimônias de premiação que abrangem música e TV, além de estreias de filmes e muito mais.