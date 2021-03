Passeador de Cães de Lady Gaga quebra silêncio após ser roubado e baleado

Ryan Fischer, o passeador de cães de Lady Gaga, quebrou o silêncio. Ryan falou sobre o incidente que quase tirou sua vida, envolveu os já resgatados buldogues de Gaga, na semana passada.

Como os fãs sabe, ele foi baleado na quarta-feira, 24, enquanto caminhava com os cachorros da estrela do pop. Dois dos três cães, Koji e Gustav, foram roubados; mas dias depois, foram encontrados e devolvidos em segurança.

"4 dias atrás, enquanto um carro acelerava e sangue derramava do meu ferimento por arma de fogo, um anjo pousou e se deitou ao meu lado", escreveu Fischer nesta segunda-feira, 1º, no Instagram. "Meus gritos de pânico se acalmaram enquanto eu olhava para ela, embora registrasse que o sangue acumulado ao redor de seu corpo minúsculo era meu. Eu agarrei Asia o melhor que pude, agradeci por todas as aventuras incríveis que passamos juntos, pedi desculpas por não ter defendido seus irmãos, e então resolvi que ainda tentaria salvá-los... e a mim mesmo".

"Esperançoso de que meus apelos calmos (queria) e enérgicos para a urgência de meus cuidados, bem como as descrições específicas dos cães seriam suficientes para me ajudar e obter atenção da polícia e da mídia o suficiente para encontrar os meninos, olhei para trás, para meu anjo da guarda. Sorri para sua forma trêmula, agradecido por pelo menos ela ficar bem. A partir daquele momento, assim que os vizinhos saíram de suas casas e do restaurante para nós na calçada, a vida mudou muito repentinamente e aconteceu uma virada inesperada".