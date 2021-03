Karol Conká diz ter "crise de choro" após BBB21: "Muito remorso"

Karol Conká comentou sobre sua participação no BBB21 no domingo, 28, no Domingão do Faustão, da Globo. Conká alegou que os seus comportamentos foram causados por crises de ansiedade.

"Estou me perguntando até agora o que eu fiz da minha vida. Tive uma crise de ansiedade e um distúrbio, dá para perceber pelo meu semblante. As pessoas que me conhecem aqui fora não me reconheciam (dentro da casa)", disse a cantora, que foi eliminada com 99,17% dos votos.

"Estava muito amarga, me afundando na amargura e descontando minha frustração em todo mundo. Não tem justificativa. Me sentia mal e amarga".