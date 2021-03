BBB21: Ana Maria usa "racismo reverso" para citar Lumena e é criticada na web

Ana Maria Braga repreendeu na manhã desta segunda-feira, 1º, uma fala de Lumena no BBB21. No entanto, Ana Maria acabou sendo acusada de usar a inexistente ideia do "racismo reverso" e foi criticada no Twitter.

A apresentadora exibiu a parte em que a psicóloga fala da "branquitude" de Carla Diaz e perguntou se ela, que também é branca, tinha culpa da tal "branquitude".

O termo fala da naturalização do branco como padrão, que passa a tratar os outros como "não-brancos", tirando privilégios por esse motivo.

"Não entendo esse negócio de branquitude. A gente tem culpa disso? Está acontecendo aí um reverso. Você tem que votar em alguém, não importa a cor. É um jogo, é feio isso", disse Ana Maria.