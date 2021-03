Fiuk revela no BBB21 que já beijou Juliano Cazarré

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, o amigo em questão é Lucas Jagger, portanto, a mulher com quem ele teria se envolvido é a mãe do jovem, a estrela da Rede TV, Luciana Gimenez.

O veículo afirma que o contato entre os dois teria começado em agosto de 2018, ano em que a apresentadora se separou do ex-marido Marcelo de Carvalho. Em outubro do mesmo ano, Fiuk, Lucas e Luciana assistiram juntos ao show de Shakira.