Anya Taylor-Joy revela como 'O Gambito da Rainha' inspirou seu look no Globo de Ouro 2021

O look de Anya Taylor-Joy para o Globo de Ouro de 2021 teve tudo a ver com a série de sucesso O Gambito da Rainha. Depois de sua emocionante vitória como Melhor Atriz em Série Limitada, Minissérie ou Filme de TV, Anya revelou para a imprensa quais foram suas inspirações fashion para a grande noite.

"Trabalho com alguém que é muito querido e é um verdadeiro artista", explicou a atriz de 24 anos, que usou um vestido verde Dior Haute Coutre e diamantes no valor de US$ 1 milhão da Tiffany & Co.

E a estrela observou que a cor era significativa para suas personagens em Emma e O Gambito da Rainha, que levou Melhor Minissérie ou Filme para TV.

"Quando tivemos a ideia, inicialmente, eu queria usar verde porque o verde era muito importante para Beth, Emma e para mim, então começamos com o verde", lembra Taylor-Joy. "Mas quando você trabalha com alguém talentoso e visionário é muito fácil. Eu apenas digo sim e me jogo nisso. E nós mudamos. Estou usando dois vestidos. É selvagem".