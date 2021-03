Bruna Marquezine reage à previsão de gravidez: "Vou usar todos os anticoncepcionais"

Recentemente, Marquezine levantou rumores de romance com Enzo Celulari, após eles serem flagrados juntos em Fernando de Noronha.

Em clique postado pelo Instagram Gossip do Dia, os dois estão sentados na areia debaixo do guarda-sol. "@brunamarquezine com o @enzocelulari e amigos, em Fernando de Noronha. Nossa fonte disse que Bruna e Enzo estão juntos real! Shippam?", escreveu a página.

O colunista Leo Dias, também revelou que os dois estavam curtindo viagem romântica na ilha e procurados pelo site, não quiseram comentar o assunto. Em vídeo, ele mostrou os dois supostamente aos beijos e acompanhados de Fernanda Paes Leme e Catherine Boscoy Randi.