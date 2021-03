Gillian Anderson reage aos comentários de Príncipe Harry sobre The Crown

Gillian Anderson está avaliando os pensamentos do Príncipe Harry sobre The Crown. Depois de ganhar o Globo de Ouro 2021 por Melhor Atriz Coadjuvante em Série, Minissérie ou Filme para TV, Gillian disse à imprensa como se sentiu com a opinião de Harry.

Após a premiação, que aconteceu no domingo, 28, um repórter perguntou sobre o reconhecimento do marido de Meghan Markle durante o The Late Late Show, na semana passada, sobre a série não ser inteiramente baseada em fatos.

"Eu diria que, você sabe, Harry é bastante qualificado para julgar o que é fato ou ficção, e que foi agradável saber que ele entendeu o que Peter [Morgan] estava tentando fazer com base no fato de que ele está contando uma história matizada do desafios de colocar dever e serviço antes do amor e da família, e que ele certamente tem muitos, muitos, muitos anos de experiência com isso".

"Foi bom estar por fora - e também por dentro - de um show que me interessa, ouvindo, talvez, aquele assunto encerrado. Esperamos que seja".