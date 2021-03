Recomendado para você : January Jones arrasa com vestido usado no Globo de Ouro há 10 anos

January Jones repetiu look icônico do Globo de Ouro neste domingo, 28! Em homenagem à premiação, January decidiu usar um modelo desfilado no tapete vermelho do evento há 10 anos.

O modelo em questão é um vestido Versace vermelho com franjas e decote profundo. "10 anos depois e ainda (meio que) serve", escreveu a atriz de 43 anos no Instagram.

"Me apertei nessa beleza hoje. Há 10 anos a Versace fez meu vestido dos sonhos para o Globo de Ouro", disse ela no Stories.