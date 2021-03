Margot Robbie faz rara aparição no Globo de Ouro 2021

Margot Robbie fez rara aparição pública nesse domingo, 28, no hotel Beverly Hilton para o Globo de Ouro 2021! Margot, que vai apresentar uma categoria da noite, brilhou no tapete vermelho com look Chanel.

O vestido da grife francesa conta com babados, super fenda e faz parte da coleção primavera 2021 e contou com cinto com logo da marca.

Essa é a primeira vez que os fãs podem ver a atriz em um evento desde a pandemia do coronavírus. Sua última aparição foi no Oscar 2020, quando ela também usou look Chanel e ganhou um photobomb de Timothée Chalamet.