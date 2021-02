Carey Mulligan usa salto alto pela primeira vez em 18 meses no Globo de Ouro 2021

E!

"Eu acho que o assunto do filme é muito delicado e há uma mudança de tom interessante nele", explicou ela. "Ele cobre vários gêneros diferentes. É comédia, é romântico, é thriller, é vingança. Eu acho que a linha na qual a diretora teve que andar foi muito tênue. No começo, eu diria que não saberia se ela poderia fazer isso. Quando eu a conheci, ficou claro que ela conseguiria".

E apesar da premiação deste ano estar bem diferente por causa da pandemia do coronavírus, Carey está tentando focar em tudo de bom que veio disso, como o poder da comunidade.

Como ela disse: "Nos piores tempos, as comunidades se reuniram e as pessoas que estão perto de você, como seus vizinhos, começam a importar mais ainda. Eu vi no país inteiro várias pessoas se unindo e ajudando quem precisava".