Elle Fanning parece uma Cinderella moderna com look no Globo de Ouro 2021

Elle Fanning interpreta a Princesa Aurora em Malévola, ela está se inspirando na Cinderella para seu look no Globo de Ouro 2021!

A atriz, que está concorrendo à Melhor Atriz em Série de Comédia por The Great, mostrou o vestido da Gucci (foi feito pelo estilista Alessandro Michele) que ela usou para a premiação! Ela publicou uma foto dela com o look, que é azul bebê, no Instagram, dizendo na legenda: "Vestida para uma bela noite no Globo de Ouro. Obrigada a minha equipe de cabelo e maquiagem @erinayanianmonroe e @glynnlorraine. Elas me transformam em Catherine todos os dias no set e estão fazendo parte desse dia especial!".

O time por trás da série da Hulu também ajudou a fotografar o momento, com Elle afirmando que ela e o fotógrafo, Gareth Gatrell "se divertiram muito tirando as fotos" do look da Gucci e das joias da Fred Leighton.